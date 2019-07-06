Минкомсвязи предложило выделить из бюджета деньги на российский аналог «Википедии»
Минкомсвязи разработало законопроект, утверждающий правила выделения субсидий из бюджета на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала», сообщает РБК.
Бюджетные средства предлагается выделять издательству «Большая Российская энциклопедия», которое займется созданием аналога «Википедии».
Деньги, в частности, станут направлять на оплату подписки на справочную, техническую и другую литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы. Также средства пойдут на съемки в учреждениях культуры, использование архивных материалов и разработку программного обеспечения.
Сумма субсидий в законопроекте не называется.
Власти России планируют создать отечественный аналог «Википедии» с 2016 года. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу по созданию электронной энциклопедии. В Российской национальной библиотеке говорили, что новый интернет-ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии.