Минкомсвязи предложило выделить из бюджета деньги на российский аналог «Википедии»

Минкомсвязи разработало законопроект, утверждающий правила выделения субсидий из бюджета на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала», сообщает РБК.

Бюджетные средства предлагается выделять издательству «Большая Российская энциклопедия», которое займется созданием аналога «Википедии».

Деньги, в частности, станут направлять на оплату подписки на справочную, техническую и другую литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы. Также средства пойдут на съемки в учреждениях культуры, использование архивных материалов и разработку программного обеспечения.

Сумма субсидий в законопроекте не называется.

Власти России планируют создать отечественный аналог «Википедии» с 2016 года. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу по созданию электронной энциклопедии. В Российской национальной библиотеке говорили, что новый интернет-ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии.