«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:2 в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Трансляцию матча вел Первый канал.

Счет в матче на 6-й минуте встречи открыл нападающий «Локомотива» Федор Смолов. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнял счет в конце первого тайма, а в начале второго — оформил дубль.

Красно-зеленые вырвались вперед благодаря двум голам, которые на 78-й и 81-й минутах забил полузащитник московской команды Алексей Миранчук.

«Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России. До этого он побеждал в 2003 и 2005 годах.

«Локомотив» в третий раз встретился с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. В предыдущие разы — в 2008 и 2015 годах — побеждал «Зенит».