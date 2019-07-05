Участника банды Шамиля Басаева осудили на 19 лет за теракты в Северной Осетии. Он восемь лет находился в розыске

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил участника банды Аслана Яндиева к 19 годам в колонии строгого режима по делу о терактах в Северной Осетии.

Как сообщается на сайте суда, его признали виновным в участии в банде, незаконном обороте оружия, совершении терактов, покушении на убийство.

Адвокат Яндиева сообщил «Интерфаксу», что обжалует вынесенный приговор.

В материалах дела сказано, что Яндиев состоял в банде, которая в 2005-2006 годах устроила во Владикавказе 11 взрывов. В результате терактов погибли три человека, еще 35 пострадали.

Аслан Яндиев, по данным спецслужб, уехал из России в 2010 году. В 2011 году его задержали в Словакии. Защитники Яндиева в течение семи лет оспаривали решение о его выдаче России, отрицая выдвинутые против него обвинения. Его экстрадировали в РФ только в 2018 году.