Сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержали в Москве по подозрению в хищении

В Москве задержаны шестеро сотрудников ФСБ России, сообщает РБК со ссылкой на источники в спецслужбах.

Среди задержанных трое сотрудников спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и двое офицеров управления «К» (банковский отдел) ФСБ России. Также по делу, рассказали источники, проходит сотрудник академии ФСБ.

Источники РБК также сообщили о проверке, проводимой в Центре специального назначения ФСБ, занимающимся борьбой с терроризмом.

По данным собеседников издания, сотрудников ФСБ подозревают в хищении из банка. По версии одного источника, речь идет о 140 миллионах рублей, по словам другого, — о 170 миллионах рублей.

Источник «Ведомостей» заявил, что задержанные были связаны с бывшим руководством банка «Европейский экспресс», но их задержание не связано напрямую с работой этого учреждения.

Официально Центр общественных связей ФСБ задержание сотрудников не комментирует.