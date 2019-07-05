ООН: спецслужбы Венесуэлы за последние полтора года убили семь тысяч человек

В службах безопасности Венесуэлы действуют специальные команды, задача которых заключается в убийстве симпатизирующих оппозиции молодых людей. Об этом говорится в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека.

ООН со ссылкой на правительственные данные сообщает об убийстве 5287 человек в 2018 году и 1569 человек за первые пять месяцев 2019 года.

Официально власти называли причинами убийств попытки сопротивления аресту. ООН же считает, что на самом деле это были внесудебные казни — а улики на местах убийств подделывались спецслужбами.

В Венесуэле много лет продолжается экономический и политический кризис, вызванный неэффективным президентством Николаса Мадуро. По всей стране проходят массовые демонстрации с требованием его отставки.

В январе 2019 года председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали многие страны Латинской Америки и США. Мадуро уходить в отставку отказался, фактическая власть в стране остается у него.