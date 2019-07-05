Neste продала сеть АЗС в России

Финская компания Neste продала сеть автозаправочных станций в России «Татнефти». Помимо 75 АЗС «Татнефть» также получит нефтяной терминал, который Neste построила под Петербургом.

Финансовые параметры сделки, говорится в сообщении «Татнефти», стороны решили не раскрывать. Соглашение еще должно одобрить антимонопольное ведомство. Планируется, что сделка будет закрыта к концу 2019 года.

После продажи российских активов Neste планирует сосредоточиться на развитии бизнеса в Финляндии и странах Балтии.

«Татнефти» в настоящий момент принадлежит более 600 автозаправочных станций в России.