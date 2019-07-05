Американский миллиардер Крис Клайн разбился на вертолете на Багамах

Американский бизнесмен Крис Клайн погиб в результате крушения вертолета в районе Багамских островов. Всего на борту находились семь человек, включая дочь Клайна. Все они погибли, сообщает Bahamas Press.

5 июля Клайну должен был исполниться 61 год. Соболезнования в связи с гибелью предпринимателя выразил губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис.

По оценке Forbes, состояние Клайна, занимавшегося угольным бизнесом, составляло 1,8 миллиарда долларов.