В Москве ребенок погиб после падения дерева

Трехлетний мальчик погиб 4 июля на детской площадке в Басманном районе Москвы после того, как на него упало дерево. От полученных травм ребенок умер на месте.

Как сообщается на сайте городского управления СК, возбуждено уголовное дело о .

3 июля из-за порывистого ветра в Москве пострадали трое взрослых и один ребенок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.