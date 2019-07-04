В Минске во время салюта на День независимости погибла женщина

Обновлено. Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в результате ЧП на салюте пострадали восемь человек, пишет «Интерфакс».

В Минске во время праздничного салюта по случаю Дня независимости Белоруссии погибла женщина и по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на Минобороны.

Официальных данных о причинах происшествия пока нет. Минобороны Белоруссии, обеспечивавшее проведение салюта, заявило, что устанавливает причины случившегося вместе с СК.

По словам очевидцев, на одной из площадок во время запуска произошли два сильных взрыва, а фейерверки разорвались прямо над землей. На видео происшествия слышен звук бьющихся стекол.

Сообщается, что пострадавшие получили осколочные ранения. Погибшей женщине осколок попал в шею.

Видеозапись взрывов во время салюта в Минске

Видеозапись взрывов во время салюта в Минске