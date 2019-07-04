Росмолодежь удалила проект приказа о собственной эмблеме. В ней заметили сходство со стикером из интернет-магазина для хиппи

Росмолодежь удалила с портала нормативных правовых актов проект приказа об учреждении собственной эмблемы, после того как в нем обнаружили плагиат.

На проект приказа о создании герба агентства 3 июля обратили внимание «Открытые медиа». Предлагаемая эмблема представляла собой двуглавого орла, держащего в руках щит, на котором было изображено солнце.

«Открытые медиа» также обратили внимание, что солнце на щите практически точно совпадает с дизайном стикера из британского интернет-магазина виниловых наклеек Hippy Motors. Этот стикер в зависимости от размера стоит 3,5 или 6 фунтов стерлингов.