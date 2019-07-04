Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали по делу об отмывании денег

Продюсер голливудских фильмов Риза Азиз, пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, задержан в рамках дела об отмывании денег, сообщает The New York Times.

После задержания Риза Азиз был отпущен под залог. 5 июля он должен предстать перед судом в Куала-Лумпуре, где ему предъявят обвинения, сообщили в антикоррупционном управлении Малайзии.

Риза Азиз, его мать, отчим и давний друг Джо Лоу проходят по делу о нецелевом использовании 4,5 миллиарда долларов, принадлежавших государственному фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Этот фонд находился под контролем Наджиба Разака.

В Минюсте США ранее говорили, что средства фонда могли использовать для покупки недвижимости в США и Великобритании. Также компания Red Granite Pictures Ризы Азиза могла тратить деньги фонда на производство таких фильмов, как «Волк с Уолл-стрит», «Тупой и еще тупее 2» и «Здравствуй, папа, Новый год!».

В 2015 году СМИ сообщали, что на счетах премьер-министра Малайзии Наджиба Разака могли оказаться 700 миллионов долларов из средств фонда 1MDB. Сам он утверждал, что эти деньги выделила саудовская королевская семья, направившая их на нужды его политической партии. Тогда расследование не выявило нарушений.

В июле 2018 года Наджиба Разака арестовали. Это произошло спустя два месяца после его отставки с поста премьера.