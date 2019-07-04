Минздрав предложил обязать водителей сдавать анализы на наркотики при получении прав

Минздрав РФ подготовил поправки в правила медосвидетельствования водителей, предусматривающие обязательную сдачу на употребление наркотиков и хроническое злоупотребление алкоголем.

Министерство предлагает убрать из правил уточнения, что эти анализы надо сдавать только если психиатр-нарколог нашел у водителя симптомы заболеваний или состояний, не позволяющих управлять машиной. В случае положительных результатов анализов водитель должен быть отправлен на обследование для постановки диагноза.

Сейчас для получения прав нужно пройти осмотры у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога; будущие водители грузовиков, автобусов и спецтехники проходят также осмотр у ЛОРа и невролога и делают ЭКГ. Опрошенные газетой «Коммерсант» эксперты отметили, что освидетельствование у нарколога фактически заключается в получении справки о том, что водитель не состоит на учете в наркодиспансере, и такие справки «по большей части покупали».

Один из экспертов — нарколог Владимир Менделевич из Казанского государственного медицинского университета — назвал предлагаемые тесты избыточными и «антинаучными», так как «пьяные люди не все алкоголики», а «люди с наркотиками в крови не обязательно наркоманы».