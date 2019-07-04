Главным тренером «Челси» стал бывший полузащитник клуба Фрэнк Лэмпард

Англичанин Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером футбольного клуба «Челси». С ним заключен трехлетний контракт, сообщается на сайте клуба.

В июне пост главного тренера «Челси» досрочно покинул Маурицио Сарри, который перешел работать в итальянский «Ювентус».

Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» на позиции полузащитника в 2001-2014 годах. Он провел за команду 648 матчей. Лэмпард считается лучшим бомбардиром клуба за всю историю — он забил 211 голов. После «Челси» он выступал за клубы «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».

Летом 2018 года Фрэнк Лэмпард стал тренером английского клуба «Дерби Каунти».