«Дождь»: Путин секретным указом повысил зарплаты в Следственном комитете на 20%

Президент России Владимир Путин подписал секретный указ о повышении зарплат сотрудникам Следственного комитета. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно документам Минфина к проекту бюджета на 2020-2022 годы, в течение этих трех лет на оплату труда сотрудников СК РФ дополнительно выделят в среднем по 5,5 миллиарда рублей в год. Это приведет к росту средней зарплаты в ведомстве на 20% к 2022 году, утверждает телеканал.

Зарплаты силовикам повышает президент. Однако, как отмечает «Дождь», соответствующего указа по СК в открытом доступе нет. Источник телеканала в правительстве заявил, что такой документ был подписан в 2018 году. Он получил гриф «для служебного пользования», поэтому не был опубликован. Но именно им руководствуются чиновники при корректировке бюджета на следующие годы.

По подсчетам «Дождя», в результате повышения зарплата следователя в среднем увеличится с 110 тысяч до 130 тысяч рублей в месяц. Всего в СК работают более 20 тысяч человек.