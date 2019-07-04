Авиакомпания Emirates направила самые большие пассажирские самолеты A380 на самый короткий рейс. Он длится всего 40 минут

Ближневосточная авиакомпания Emirates с 1 июля начала дважды в день выполнять рейсы между Дубаем в ОАЭ и Маскатом, столицей Омана, на крупнейшем пассажирском лайнере A380, сообщается на сайте авиаперевозчика.

В компании называют этот маршрут самым коротким рейсом A380 в мире — расстояние между аэропортами составляет 340 километров. Полет длится 40 минут, что, как отмечают в Emirates, на пять минут больше, чем нужно на полную уборку самолета командой из 42 человек.

Как отмечает сервис Flightradar24, первый полет A380 по маршруту Дубай — Маскат длился 41 минуту, самолет пролетел 349 километров, поднявшись на максимальную высоту 5800 метров.

Агентство Bloomberg связало решение Emirates направить A380 на этот маршрут с тем, что по всему миру с марта . Раньше по этому маршруту на 737 MAX летала авиакомпания FlyDubai, родственная Emirates. Из-за простоя 737 MAX перевозчик сократил свою программу полетов.

Airbus A380 — широкофюзеляжный двухпалубный самолет, который эксплуатируется с 2007 года. Он способен перевозить от 525 до 853 человек в зависимости от конфигурации. Самолет может пролететь без дозаправки более 15 тысяч километров.

Emirates — крупнейший эксплуатант A380. В парке авиакомпании 110 самолетов A380, еще 13 ожидают поставки. Всего в мире более 200 лайнеров A380.