В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp и мессенджера фейсбука произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, жалобы на работу фейсбука и инстаграма появились после 15:00 мск, на работу мессенджеров — в течение последующих двух часов.

На сбои жалуются люди по всему миру. У пользователей инстаграма не работала лента друзей, в фейсбуке не загружались картинки, у обоих мессенджеров появились проблемы с отправкой сообщений.

Все четыре сервиса принадлежат Facebook. В компании заявили, что работают над устранением неполадок, передает The Verge.