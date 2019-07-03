Сергей Капков займется «пространственным развитием» Первоуральска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о развитии Первоуральска.

Стратегию пространственного развития моногорода разработает «Центр аналитики города», работающий при экономическом факультете МГУ и возглавляемый бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым, сообщает издание 66.ru.

Заказчиком программы выступает группа ЧТПЗ, в которую входит градообразующее предприятие города — Первоуральский новотрубный завод. Предварительно программа рассчитана на пять-семь лет, на ее реализацию планируется ежегодно тратить около миллиарда рублей.

Авторы концепции намерены в первую очередь заняться вопросами озеленения и уличного освещения города, благоустройства центральной площади, набережной, парка и городских дворов, а также транспортными проблемами.

Сергей Капков возглавлял департамент культуры Москвы в 2011–2013 годах. До этого он был депутатом Госдумы и руководил московским парком культуры и отдыха имени Горького. В декабре 2018 года Капков вошел в совет по культуре при губернаторе Пермского края.