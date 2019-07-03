Путин освободил от должностей трех генералов и назначил нового замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях и отставках в прокуратуре, органах внутренних дел и других ведомствах.

Главу московского управления МЧС генерал-полковника Илью Денисова Путин назначил заместителем министра, бывшего прокурора Кабардино-Балкарии Олега Жарикова — прокурором Карачаево-Черкессии (его предшественника Александра Терещенко называли приближенным к семье арестованного сенатора Рауфа Арашукова), а московского межрегионального транспортного прокурора Сергея Забатурина — прокурором Московской области (его предшественник Алексей Захаров стал заместителем генпрокурора).

Президент также назначил нового северо-западного транспортного прокурора и новых глав управлений ФСИН по Дагестану и Волгоградской области.

От своих должностей были освобождены глава МВД по Чувашии генерал-майор Сергей Неяскин, начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор Николай Скопинцев и начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор Игорь Медведев, а также замглавы ГУ МВД по вопросам миграции Игорь Хренков.