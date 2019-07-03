На острове Стромболи около Сицилии начал извергаться вулкан

На острове Стромболи, расположенном в Тирренском море неподалеку от берегов Сицилии, началось сильное извержение вулкана.

В результате начавшегося извержения погиб один турист, находившийся в это время на экскурсии у жерла вулкана, еще один турист пострадал.

На Стромболи прибыли дополнительные пожарные команды, которые начали тушение лесных пожаров, вызванных извергнутой из вулкана лавой. Власти заявили, что готовы эвакуировать находящихся на острове туристов и местных жителей, но подчеркнули, что необходимости в этом нет.

Постоянное население острова Стромболи составляет несколько сотен человек, его размер — 13 квадратных километров. Из-за вулкана остров является туристической достопримечательностью.

Вулкан Стромболи — один из наиболее активных вулканов на планете. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.