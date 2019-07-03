На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в тысячу раз выше эстимейта. Возможно, ее написал Боттичелли

На аукционе Schuler в Цюрихе картина «Портрет молодого человека» была продана в тысячу раз выше . Об этом сообщает Blick.

Оценочная стоимость картины, которая была выставлена как произведение неизвестного автора, перед началом торгов составляла 5-7 тысяч . Борьбу за нее вели два покупателя, в итоге один из них приобрел ее за 7,4 миллиона франков.

Покупатель, заплативший такую высокую цену, предполагал, что картина могла быть написана в мастерской Сандро Боттичелли. Этого же мнения, отмечает Blick, придерживаются многие другие арт-дилеры.

В заключении экспертов Швейцарского института изобразительных искусств, сделанном перед торгами, говорилось, что картина действительно была написана в эпоху Возрождения. Однако, в ходе многочисленных попыток реставрации она была настолько сильно изменена, что в ней практически ничего не осталось от оригинала — именно этим объяснялась столь низкая первоначальная стоимость лота.