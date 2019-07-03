Американский штурмовик сбросил учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей

Штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II Военно-воздушных сил США выпустил три учебных боеприпаса в небе над Флоридой после того, как 1 июля столкнулся с птицей.

В заявлении военных сказано, что самолет выпустил учебные снаряды BDU-33, каждый из которых весит чуть больше 11 килограммов. Боеприпас имеет небольшой пиротехнический снаряд, при ударе он выпускает облако дыма.

Учебные снаряды выпустили в двух километрах от шоссе 129. Где они упали, не уточняется. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Военные призвали всех, кто найдет снаряды, не приближаться к ним.

С 1995 года американские военные самолеты 105 тысяч раз сталкивались с птицами. Общий ущерб от столкновений оценивают в более 800 миллионов долларов.