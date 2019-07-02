В работе крупнейшего DNS-сервиса Cloudflare произошел сбой

В работе сервиса Cloudflare, предоставляющего миллионам сайтов по всему миру серверы DNS, защиту от DDoS-атак и услуги , произошел сбой.

Из-за сбоя оказались недоступны многие сайты-клиенты Cloudflare, в том числе сотни крупных ресурсов. В самой компании заявили, что уже нашли решение проблемы и в ближайшее время устранят ее.

Это уже второй крупный сбой в работе Cloudflare за последние несколько дней. Предыдущий был зафиксирован 24 июня.

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