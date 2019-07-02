В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов

Московский метрополитен сообщил в твиттере о нестабильной работе автоматов по продаже билетов, установленных на станциях. Пассажирам предложили покупать билеты в кассах или пополнять проездные билеты онлайн.

Пользователь твиттера iennifer при этом сообщила, что также невозможно пополнить карту «Тройка» через мобильные приложения, например, «Метро Москвы». Судя по фотографиям пользователя, на станции метро «Новогиреево» образовались очереди.