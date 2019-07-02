Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Три российских режиссера стали членами Американской киноакадемии, выбирающей номинантов и обладателей «Оскаров».

В состав членов академии вошли руководители мастерских киностудии «Союзмультфильм» Игорь Ковалев и Михаил Алдашин, а также режиссер Сергей Дворцевой.

Всего в 2019 году в состав киноакадемии были включены 842 человека из 59 стран.

Игорь Ковалев как мультипликатор работал над такими мультфильмами как «Пластилиновая ворона» и «Приключения капитана Врунгеля», он также режиссировал «Следствие ведут колобки». Михаил Алдашин известен по работе над циклом мультфильмов «Гора самоцветов».

Сергей Дворцевой — лауреат «Ники» и Каннского кинофестиваля. Его фильм «Айка» был номинирован на «Золотую ветвь» и входил в шорт-лист «Оскара».