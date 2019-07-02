СК возбудил дело после обстрела в Донбассе, под который попала съемочная группа ВГТРК

Следственный комитет России заявил о возбуждении из-за артиллерийского обстрела, под который попали российские журналисты в Донбассе. СК утверждает, что удар нанесли украинские военные.

Днем 2 июля ВГТРК сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел из минометов в Александровке, которая находится около линии разграничения на территории, подконтрольной сепаратистам. По словам оператора Олега Бондаренко, это произошло на месте, где ранее получил ранения мирный житель; участники группы «укрылись в безопасном месте» и не пострадали.

«Следователям… предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе», — заявили в СК.

Украинские военные и сепаратисты регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. 2 июля Украина сообщила, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны сепаратистов погибли двое военнослужащих и еще двое были ранены. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что в поселке Александровка в результате обстрела был ранен местный житель.