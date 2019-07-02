РБК: российские моряки погибли при пожаре на атомной подводной станции «Лошарик»

По данным источников РБК, пожар, в результате которого погибли 14 российских военных моряков, произошел на атомной подводной станции . Собеседник издания сообщил, что «погиб штатный экипаж спускаемого аппарата».

В официальном сообщении Минобороны тип глубоководного аппарата, на котором произошел пожар, и другие подробности произошедшего не уточнялись.

Минобороны 2 июля объявило, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, произошедшем накануне, погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения. Аппарат, на котором произошел пожар, находится на базе в Североморске.

Очаг возгорания был ликвидирован «самоотверженными действиями команды», сообщило Минобороны, не став уточнять, сколько человек было на борту глубоководного аппарата, и есть ли выжившие. «Лошарик» может принимать на борт до 25 человек. Экипаж аппарата состоит только из офицеров.