Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады 2023 года. Других претендентов не нашлось

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург в качестве столицы Всемирной летней универсиады, которая пройдет в 2023 году, сообщает ТАСС.

Екатеринбург был единственным городом, претендовавшим на проведение летней Универсиады в 2023 году.

В 2013 году Всемирная летняя универсиада прошла в Казани. До этого летнюю Универсиаду в 1973 году принимала Москва. Кроме того, в марте 2019 года в Красноярске прошла зимняя Универсиада.

В 2019 году летняя Универсиада пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля. В 2021 году она состоится в китайском Чэнду.

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