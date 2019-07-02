«АвтоВАЗ» объявил об остановке производства из-за срыва поставок комплектующих

Группа «АвтоВАЗ» объявила об остановке с 3 июля производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих.

В «АвтоВАЗе» утверждают, что «очередное неправомерное нарушение обязательств» допустило нижегородское предприятие «Завод Автокомпонент». В компании это заявление пока не прокомментировали.

Сколько может продлиться простой, в «АвтоВАЗе» не уточнили, заявив, что принимают «все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

В мае 2017 года из-за нехватки комплектующих, которые должен был поставить «Завод Автокомпонент», почти на две недели был остановлен конвейер тольяттинского завода «GM-АвтоВАЗ».