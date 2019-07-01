На Северном Кипре расследуют падение неопознанного объекта. Предположительно, ракеты из Сирии

Неопознанный объект, предположительно, ракета или воздушный летательный аппарат, упал в ночь на 1 июня на , сообщает Reuters.

Объект упал в деревне Ташкент, расположенной в 20 километрах от Никосии. По словам местных жителей, после падения произошли три взрыва и начался пожар. Никто не пострадал. Несколько человек эвакуировали.

Президент Северного Кипра Мустафа Акынджи связал случившееся с военными операциями на Ближнем Востоке. По его словам, военные проводят расследование, чтобы установить, что именно упало на острове.

На Северном Кипре мог упасть самолет с боекомплектом или ракета, сообщил представитель МИД частично признанного государства. Турецкая газета Hurriyet сообщила, что в районе Никосии мог разбиться беспилотник.

По одной из версий, которую высказывают военные аналитики Северного Кипра, это могла быть ракета, выпущенная с территории Сирии из зенитно-ракетного комплекса С-200.

Несмотря на близость к Ближнему Востоку, ранее на Кипре никогда не падали ракеты, выпущенные в ходе военных операций.