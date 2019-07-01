CNBC: Россия сможет изготовить только 60 ракет «Авангард» из-за отсутствия углеродного волокна
Источник: CNBC
Требует подтверждения
Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за невозможности найти поставщика углеродного волокна с необходимыми характеристиками. Об этом пишет CNBC со ссылкой на доклад американской разведки.
Телеканал — также со ссылкой на разведку — еще в октябре 2018 года сообщал о сложностях с поставками углеволокна для ракет. В новом докладе, который был подготовлен месяц назад, утверждается, что с тех пор проблему решить так и не удалось.
Об успешном испытании ракеты «Авандард» президент России Владимир Путин отчитался в феврале 2019 года.
Как заявляют в Минобороны, первые ракеты «Авангард» поступят на боевое дежурство под Оренбургом до конца года.