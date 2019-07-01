Бывший мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что «официально получил статус подозреваемого»

Бывший мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией официально сообщило ему о статусе подозреваемого.

28 июня было объявлено, что бюро начало уголовный процесс по заявлению министерства охраны среды и регионального развития о возможных нарушениях в деятельности Ушакова. При этом утверждалось, что «ни к одному лицу не применен уголовно-процессуальный статус».

Из слов Ушакова неясно, в каком именно преступлении его подозревают. Политик сообщил, что поводом стало обнаружение во время обыска у него в кабинете «самодельного записывающего устройства, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков» — «картонного альбома, в который были вклеены камера и микрофон».

Ушаков отметил, что о статусе подозреваемого ему сообщили «в крайней спешке» в последний день работы в Рижской городской думе. С 1 июля политик приступил к обязанностям депутата Европарламента.

Лидер партии «Согласие» Нил Ушаков был мэром Риги с 2009 года. В январе 2019-го у него дома прошли обыски по делу о коррупции в транспортной компании Rīgas Satiksme. В апреле Ушакова отстранили от должности за ненадлежащее, по мнению министерства регионального развития, исполнение обязанностей.

Отстранение Нила Ушакова Нил Ушаков отстранен от должности мэра Риги из-за коррупционного скандала. Главное