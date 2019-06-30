В Кирове две тысячи человек вышли на митинг против завода по утилизации опасных отходов

В Кирове 30 июня состоялся согласованный митинг против строительства комплекса по утилизации опасных отходов «Марадыковский».

Как рассказал «Интерфаксу» организатор акции Валерий Семенищев, в сквере у памятника Степану Халтурину собрались около двух тысяч жителей. Мероприятие прошло без инцидентов.

Протестующие подготовили резолюцию с требованием отказаться от создания комплекса по утилизации и опасности на базе существующего завода по уничтожению химического оружия «Марадыковский» в поселке Мирный. Участники митинга также потребовали от властей проведения референдума о дальнейшей судьбе завода. Принятый на митинге документ протестующие намерены отправить в правительство РФ, Минпромторг и главе Кировской области.

Согласно постановлению правительства РФ, к 2023 году «Росатом» должен перепрофилировать четыре комплекса по уничтожения химоружия — «Марадыковский» в Кировской области, «Камбарка» в Удмуртии, «Щучье» в Курганской области и «Горный» в Саратовской области — в заводы по утилизации особо опасных отходов.

В компании «РосРАО», выступающей застройщиком комплексов, объявили, что планируют перерабатывать в «Марадыковском» только органические (отходы химического и нефтехимического производства) и неорганические отходы (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей).