На участника протестов в Шиесе завели уголовное дело за распыленный баллончик

Участник протестов против строительства мусорного полигона на станции в Архангельской области Михаил Габов стал фигурантом уголовного дела о побоях.

Как рассказал «МБХ медиа» адвокат обвиняемого Алексей Куроптев, дело возбуждено по событиям 4 июня, когда на полигоне после столкновений с ОМОНом были задержаны девять протестующих. Габова обвиняют в умышленном распылении перцового баллончика в сторону сотрудника ЧОП, охранявшего мусорную свалку.

Габов находится под подпиской о невыезде. Статья 116 УК («побои») наказывается сроком до двух лет лишения свободы.