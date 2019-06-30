Губернатора Архангельской области второй раз за месяц освистали на массовом мероприятии

Жители Архангельска освистали губернатора области Игоря Орлова на праздновании Дня города. Соответствующее видео, снятое на городской площади, появилось в соцсетях 30 июня.

Судя по ролику, толпа начала свистеть и скандировать «Позор!» и «В отставку!» сразу после того, как глава Архангельской области вышел на сцену, чтобы поздравить горожан с праздником. Крики не прекращались в течение двух минут, пока продолжалось выступление губернатора. Как видно в ролике, в какой-то момент в толпе появились полицейские, которые попытались заставить граждан замолчать, но это не принесло никакого результата.

Сам Орлов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не слышал выкриков в свой адрес и новости об этом его не интересуют. «Я общался с честными и порядочными гражданами Архангельской области и города Архангельска», — сказал он.

Игоря Орлова уже не в первый раз освистывают на массовом мероприятии. Такая же ситуация произошла с ним в Архангельске 12 июня во время праздничного концерта в честь Дня России.

Жители Архангельской области уже несколько месяцев проводят протестные акции против строительства полигона на станции Шиес, куда планируется свозить мусор из Москвы. Ранее губернатор назвал протестующих «шелупонью».