Во Владимирской области произошел взрыв газа в жилом доме. Один человек погиб, 11 пострадали

В городе Ковров (Владимирская область) в пятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого один человек погиб и еще 11 пострадали. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 29 июня. В квартире, где взорвался газ, находились жильцы — взрослый мужчина, его отец и мать. Отец погиб, остальные получили травмы. Также пострадала живущая в одной из соседних квартир женщина, четверо сотрудников полиции, чей автомобиль был припаркован возле пятиэтажки, и двое спасателей. Всего медицинскую помощью после взрыва получили 11 человек; двое из них находятся в реанимации, сообщил ТАСС главный врач ковровской станции скорой помощи Александр Коптев.

Следователи обнаружили, что на кухне квартиры, где произошел взрыв, вырваны соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. В качестве основной версии случившегося СК рассматривает «неадекватные действия» сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает ТАСС.