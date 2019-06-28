Спортивный арбитраж отстранил «Милан» от участия в Лиге Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил отстранить итальянский футбольный клуб «Милан» от участия в Лиге Европы в сезоне 2019/2020.

CAS принял решение в рамках урегулирования спора УЕФА и «Милана» из-за нарушения правил « ».

Как сообщала газета Corriere della Sera, «Милан» договорился с УЕФА, что не будет участвовать в еврокубке в новом сезоне, а взамен получит отсрочку на год, чтобы привести финансовые дела в порядок.

Место «Милана» в групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а туринский клуб «Торино» сыграет в квалификационном раунде.