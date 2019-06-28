Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом

Россия переместилась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом. Об этом говорится в агентства Content Review, с которым ознакомился «Коммерсант».

Средняя стоимость одного гигабайта трафика в России в июне составила 38 рублей. Дешевле всего мобильный интернет стоит в Иране (пять рублей за гигабайт), Казахстане (29 рублей) и Египте (37 рублей). Самый дорогой трафик в Швейцарии (1117 рублей за гигабайт), США (746 рублей) и Японии (610 рублей).

Кроме того, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом. Средняя цена такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц; в среднем в мире — 2792 рубля в месяц.

Несмотря на низкую стоимость трафика, доходы российских операторов от мобильного интернета растут. В первом квартале 2019 года они увеличились на 4% к аналогичному периоду 2018 года и составили в среднем 202 рубля в месяц на абонента, пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию «ТМТ Консалтинг».

С января 2019 года крупнейшие мобильные операторы, в частности, «МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» (бренд «Билайн»), повысили цены на свои услуги из-за .