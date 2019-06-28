Правительство России ограничило закупки для больниц импортных аппаратов ИВЛ, подгузников и бинтов

Правительство РФ расширило список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках.

Список дополнен 14 позициями, среди которых: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь, экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля.

Также ограничения теперь распространяются на марлю медицинскую, стерильные и нестерильные бинты, перевязочные пакеты и тампоны, медицинские маски, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки) и различные наборы биохимических реагентов.

Аналоги каждого из этих медицинских изделий, сообщается на сайте правительства, «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».

Ограничения на госзакупки подразумевают, что заявка на продукцию иностранного производства не может участвовать в конкурсе, если подано не менее двух предложений о поставке российской продукции или продукции из стран . Необходимость ограничений обосновывают защитой внутреннего рынка и поддержкой российских товаропроизводителей.