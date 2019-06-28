Парламент Крыма оценил в 2,5 триллиона рублей упущенную выгоду за «украинский период»

оценил упущенную выгоду за время нахождения полуострова в составе Украины в 2,5 триллиона рублей.

Для расчета за основу был взят показатель ВВП на 1991 и 2013 годы, пояснили в крымском парламенте.

Также, сообщила замглавы парламентского комитета по экономической политике Ольга Виноградова, парламент Крыма считает, что власти Украины направляли недостаточно средств на содержание структуры ЖКХ.

«Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным — 76%, по канализационным — 54%, сети водоснабжения — 55%. То есть наглядно видно - Крым был недофинансирован», — заявила Виноградова.

Отдельно Госсовет оценил потери от на полуостров со стороны Украины в 2015 году. Общий ущерб, по подсчетам парламента, составил 1 миллиард рублей, недополученная выгода — 1,5 миллиарда рублей.

Оценить экономические потери Крыма за время нахождения в составе Украины предложил в марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда Володин заявил, что «Украина разрушила экономику Крыма и Севастополя — практически аннексия», добавив, что от Киева можно требовать компенсацию, используя «европейские парламентские структуры».