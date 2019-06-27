Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и вокалист группы «Високосный год» Илья Калинников умер на 47-м году жизни в одной из московских больниц. Об этом в фейсбуке сообщил директор коллектива Алексей Кан.

По его словам, причиной смерти стала остановка сердца.

Группа «Високосный год» была основана Ильей Калинниковым в 1990 году в подмосковном Фрязино. В 2000 году коллектив записал свой единственный официальный альбом «Который возвращается». Диск стал платиновым, многие песни из него — «Метро», «Тихий огонек», «Лучшая песня о любви» — стали всенародными хитами.

Високосный год Метро Песня года 2001 TheNoname69

Високосный год — Лучшая песня о любви (видеоклип 1998 года) PaWeLL-BeLL