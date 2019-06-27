Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и вокалист группы «Високосный год» Илья Калинников умер на 47-м году жизни в одной из московских больниц. Об этом в фейсбуке сообщил директор коллектива Алексей Кан.
По его словам, причиной смерти стала остановка сердца.
Сложно вспомнить, кто еще в 1990-е — 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях. Поэтическая интонация Ильи Калинникова — это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе «тихий огонек» своей души, попросту — остаться человеком.
Группа «Високосный год» была основана Ильей Калинниковым в 1990 году в подмосковном Фрязино. В 2000 году коллектив записал свой единственный официальный альбом «Который возвращается». Диск стал платиновым, многие песни из него — «Метро», «Тихий огонек», «Лучшая песня о любви» — стали всенародными хитами.