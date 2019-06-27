Умер актер сериала «Альф» Макс Райт

В Калифорнии в возрасте 75 лет умер американский актер Макс Райт. Он длительное время боролся с раком, в 1995 году ему диагностировали лимфому.

Макс Райт наиболее известен по роли Уилли Таннера в комедийном сериале «Альф», выходившем на американском телевидении с 1986 по 1990 год.

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Кроме того, он эпизодически принимал участие в сериалах «Друзья», «Она написала убийство», «Квантовый скачок», «Баффало Билл», «Без ума от тебя» и многих других. Райт также снимался в фильмах «Весь этот джаз», «Красные», «Тень», «Свой в доску», «Сон в летнюю ночь».