Центробанк заподозрил бывших совладельцев «Трансаэро» в манипулировании акциями на 200 миллионов рублей

Банк России заподозрил бывших совладельцев авиакомпании «Трансаэро» Татьяну Анодину и ее сына Александра Плешакова в манипулировали акциями компании-перевозчика.

В сообщении ЦБ РФ сказано, что Плешаков в сентябре-декабре 2016 года передал Анодиной 41,4% акций компании, но не раскрыл инсайдерскую информацию о том, что вышел из числа акционеров «Трансаэро». В итоге ценные бумаги продали на бирже, после чего деньги поступили на счет Анодиной.

В Центробанке считают, что, если бы эти сведения раскрыли, то стоимость акций «Трансаэро» снизилась. По оценке ЦБ, Плешаков и Анодина избежали убытка в размере более 200 миллионов рублей.

В Банке России добавили, что действия бывших совладельцев «Трансаэро» подпадают под статьи Уголовного кодекса о и . ЦБ передал материалы в правоохранительные органы.

В октябре 2015 года «Трансаэро» лишилось сертификата эксплуатанта и прекратила полеты.

В ноябре 2016 года стало известно о планах создания новой авиакомпании на базе «Трансаэро». Из-за сообщения о возможном возобновлении работы авиакомпании ее акции на бирже подорожали на 70%.