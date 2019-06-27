Комитет гражданских инициатив изучил карьеру бывших российских мэров. 15% столкнулись с уголовным преследованием

Комитет гражданских инициатив опубликовал доклад об особенностях ротации мэров в России. Авторы доклада изучили данные о 360 руководителях 109 российских городов с 2008-го по 2019 годы.

Оказалось, что 39 бывших мэров (15% от 263 покинувших пост) столкнулись после увольнения с уголовным преследованием; это второй по частотности вариант развития событий. Чаще всего (55 человек, или 21%) мэры шли на повышение в региональную власть.

Авторы доклада также отметили, что из 20 бывших градоначальников, ставших депутатами Госдумы или сенаторами, 15 были назначены на мэрский пост путем прямых выборов, а из 12, ставших губернаторами, — 10. Медианный срок правления избранных мэров — 5,5 года, назначенных по другой процедуре — три года.

На момент публикации доклада лишь 12% попавших в исследование действующих мэров были избраны прямым голосованием. В большинстве случаев мэр получает должность в результате конкурса.