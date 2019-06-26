Умер режиссер Валерий Харченко

В Москве на 82-м году жизни после тяжелой болезни умер кинорежиссер, актер и сценарист Валерий Харченко, сообщает телеканал «Россия 24».

Валерий Харченко родился в 1938 году в Харьковской области. В 1971 году он закончил режиссерский факультет ВГИКа.

На его счету более полутора десятков фильмов, в том числе «Между небом и землей», «Бабушки надвое сказали», «Короткое дыхание любви», «Война окончена. Забудьте…», «Времена не выбирают», «Праздник непослушания». Харченко также был ассистентом Андрея Тарковского на съемках фильма «Зеркало».

В 2002 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России».