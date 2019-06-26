Новым пресс-секретарем Белого дома станет пресс-секретарь Мелании Трамп

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома. Об этом в своем твиттере сообщила Мелания Трамп.

«Президент и я не можем представить более подходящего человека на службе администрации и стране», — отметила супруга американского лидера.

Гришэм приступит к своим обязанностям с 1 июля. Она будет совмещать две должности, оставшись и пресс-секретарем первой леди. В команде Трампа Гришэм работает с 2015 года.

Предыдущим пресс-секретарем Белого дома была Сара Сандерс. Она занимала эту должность с июля 2017 года.