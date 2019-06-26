Немецкий производитель техники Loewe прекращает работу

Компания Loewe, занимающаяся производством электронной аппаратуры, в первую очередь телевизоров и акустики, прекращает работу с 1 июля, пишет Sueddeutsche Zeitung.

«К сожалению, нам не удалось заручиться необходимой для продолжения работы финансовой поддержкой», — заявил управляющий директор компании Ральф Фогт.

Если до 1 июля компании каким-либо образом не удастся получить заемные средства, то работы лишатся около 400 человек, отмечает издание.

Компания Loewe была основана в 1923 году. Несколько лет назад компания уже проходила процедуру банкротства, однако тогда ей удалось привлечь инвесторов. В мае 2019 года руководство Loewe вновь объявило о необходимости финансового оздоровления компании на фоне негативной ситуации на мировом рынке продаж телевизоров.