В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно приземлился в Казахстане утром 25 июня, сообщает «Роскосмос».

На борту корабля находились российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак (Канада) и Энн Макклейн (США).

При возвращении экипажа на Землю отказал основной коллектор двигательной установки «Союза», сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA. Это не повлияло на спуск корабля.