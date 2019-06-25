В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами
Источник: Роскосмос
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Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно приземлился в Казахстане утром 25 июня, сообщает «Роскосмос».
На борту корабля находились российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак (Канада) и Энн Макклейн (США).
При возвращении экипажа на Землю отказал основной коллектор двигательной установки «Союза», сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA. Это не повлияло на спуск корабля.