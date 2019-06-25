SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и прахом 152 человек
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида, в 2:30 ночи 25 июня по местному времени (9:30 по Москве), сообщает компания SpaceX.
Прямая трансляция пуска идет на ютьюб-канале SpaceX.
Ракета выведет на три околоземные орбиты 24 правительственных и коммерческих спутника общей массой 3700 килограммов.
На борту Falcon Heavy среди прочего находится прах 152 человек в металлических капсулах, которые выпустят в открытый космос. Они будут вращаться вокруг Земли в течение 25 лет, прежде чем превратятся в искусственные метеоры.
Также на орбиту, в частности, выведут атомные часы с погрешностью хода в одну секунду за девять миллионов лет, разработанные в NASA.
Чтобы вывести спутники на орбиты, вторая ступень ракеты-носителя четыре раза будет запускать и отключать двигатели.
Это третий пуск ракет-носителей типа Falcon Heavy, проведенный компанией SpaceX с февраля 2018 года. Основатель компании Илон Маск называл запуск «самым трудным в истории».