SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и прахом 152 человек

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида, в 2:30 ночи 25 июня по местному времени (9:30 по Москве), сообщает компания SpaceX.

Прямая трансляция пуска идет на ютьюб-канале SpaceX.

STP-2 Mission SpaceX

Ракета выведет на три околоземные орбиты 24 правительственных и коммерческих спутника общей массой 3700 килограммов.

На борту Falcon Heavy среди прочего находится прах 152 человек в металлических капсулах, которые выпустят в открытый космос. Они будут вращаться вокруг Земли в течение 25 лет, прежде чем превратятся в искусственные метеоры.

Также на орбиту, в частности, выведут атомные часы с погрешностью хода в одну секунду за девять миллионов лет, разработанные в NASA.

Чтобы вывести спутники на орбиты, вторая ступень ракеты-носителя четыре раза будет запускать и отключать двигатели.

Это третий пуск ракет-носителей типа Falcon Heavy, проведенный компанией SpaceX с февраля 2018 года. Основатель компании Илон Маск называл запуск «самым трудным в истории».