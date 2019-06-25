Правительство увеличит детские пособия для малоимущих семей. Вместо 50 рублей будут платить по 10 тысяч за каждого ребенка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что принято решение увеличить размер пособий по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет, живущих в малообеспеченных семьях.

Вопрос повышения детских пособий подняли в ходе «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. На пособия в размере 50 рублей пожаловалась женщина, которая, по данным «Открытых медиа», работает в администрации подмосковного города Серпухов.

Владимир Путин говорил, что пособия на детей будут повышены до . По словам президента, такие пособия смогут получать семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека. Это 70% российских семей, говорил он.

Размер пособия по уходу за ребенком был установлен на уровне 50 рублей в 1994 году и с тех пор не менялся.