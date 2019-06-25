На подозреваемого в отравлении прохожих в Москве завели три дела о кражах. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей

Полиция завела три уголовных дела о кражах на 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, который, как предполагается, угощал прохожих в центре Москвы отравленными напитками и грабил их. Об этом сообщает МВД РФ.

Первые два дела завели после обращения потерпевших, которые заявили, что 8 июня на Хохловской площади молодой человек угостил их газированным напитком, от которого они потеряли сознание, а придя в себя, обнаружили пропажу денег и телефонов. Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания, хотя сначала сказал, что потерпевшие — его знакомые, и он взял их вещи на хранение. Тогда молодого человеку отпустили под подписку о невыезде.

24 июня в полицию обратилась третья потерпевшая, заявившая об аналогичном инциденте. Злоумышленник был задержан, против него возбудили еще одно дело о краже. Полиция оценила материальный ущерб от всех трех преступлений в 80 тысяч рублей. «Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщает МВД.

Накануне The Village сообщил, что в мае и июне как минимум 24 человека пострадали от действий злоумышленника, который знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил. Некоторые из пострадавших впали в кому. Нападения происходили в скверах около Чистых прудов, а также в «Яме» (Хохловской площади), парке «Горка» и баре «Зинзивер».